Keskin ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma nedeniyle kara yolunun Yeniyapan köyü yakınlarında 3 otomobil, refüje girdi. Kazalarda, hasar oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin aksamaması için meydana gelen kazalara kısa sürede müdahale ediyor, buzlanmanın olduğu bölgelerde araç sürücülerine de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Kara yolları ekipleri de yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver