Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor
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Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Kültür Sanat

Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Çevre Şehircilik Bakanlığınca 2 milyon 730 bin liralık bedelle ihalesi yapılan sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında dükkanlar, tarihi dokuya uygun olarak yeniden yapılıyor.

Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Çevre Şehircilik Bakanlığınca 2 milyon 730 bin liralık bedelle ihalesi yapılan sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında dükkanlar, tarihi dokuya uygun olarak yeniden yapılıyor.

Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve kanyonu, Sulu Mağara, kralların ressamı olarak bilinen Rahmi Pehlivanlı konağı, kibrithane ve fişekhane gibi tarihi kültürel eserlerin olduğu Keskin ilçesinde, tarihi dokuya uygun olarak yapılacak sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında dükkanlar yeniden yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sokak sağlıklaştırılması projesi, 2 milyon 730 bin liralık sözleşme bedeliyle ihale yapıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 16 dükkan yöresel mimariye uygun yeniden inşa edilecek, 9 dükkanında restore çalışmaları yapılacak.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak sağlıklaştırılması projesinin 2 milyon 730 bin liralık bedelle ihalesinin yapıldığını söyledi.

Yıldırım, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Kırıkkale'ye gelmişti oradan da ilçemizi ziyaret etti. Biz sokak sağlıklıştırılması için ihalesini de yapmıştık, bakanımız orayı durdurdu. Dedi ki fazladan para vereyim yıkın tekrar yapın. Şu anda yıkıldı, şu günlerde de temeli atılacak. Işıklardan Rahmi Pehlivanlı'ya kadar o sokağın tamamını sokak sağlıklaştırılması kapsamına sokacağız. 2 milyon 730 bin liralık bir rakamla oranın da projesi çıktı" dedi.

Keskin'de tarihi alanların çok olduğunu belirten Yıldırım, "Keskin'in pek çok alanı sit alanı, çok konak var. Benden önce de restore edilmiş, benim zamanımda da restore edilenler var. Sulu mağara diye bir yerimiz var ziyarete de açık. Orası da sit alanıdır. Hemen yanında da güzel bir parkımız var. Keskin kadim ve tarihi bir ilçe; Keskin'in eski dokusuna uygun dükkanların dış cephelerinin tamamını değiştirdik. Şimdi kalan yerlerimiz ve kalan yerlerimiz var. Keskin'in tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapacağız. Bedesten de o şekilde olacak. Sokak sağlıklaştırılması da o şekilde olacak" diye konuştu.

Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor
Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor
Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor
Keskin, eski tarihi dokusuna yeniden kavuşturuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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