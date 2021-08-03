"'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler" sözleriyle tepki çeken Belediye Başkanı Özeren: Açıklamam yanlış anlaşıldı
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"'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler" sözleriyle tepki çeken Belediye Başkanı Özeren: Açıklamam yanlış anlaşıldı

''Keşke evimiz yansaydı' diyecekler' sözleriyle tepki çeken Belediye Başkanı Özeren: Açıklamam yanlış anlaşıldı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Yangın nedeniyle kısa süre önce tahliye edilen Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Özeren, "Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasıyla tepki çekti. Başkan Özeren kendini, "Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı" şeklinde savundu.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol alınırken bölgedeki vatandaşlar da evlerinden tahliye edilmişti. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ilçede, evlerinden ayrılan vatandaşlar üzülürken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den skandal bir açıklama gelmişti.

"'KEŞKE EVİMİZ YANSAYDI' DİYECEKLER"

İlçede yaşanan yangın felaketiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Özeren, "Evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle, istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Evi çok eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler.' Devletin teselli hibesi çok fazla" ifadelerini kullanmasıyla tepki toplamıştı.

"BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Mehmet Özeren, sözlerine gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."

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Servet Uzun
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