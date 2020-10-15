Kesilen ağacın altında kalan kişi öldü
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Kesilen ağacın altında kalan kişi öldü

15.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:34
Kesilen ağacın altında kalan kişi öldü

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, yaylada motorlu testereyle kesim yapılan ağacın altına kalan Erkan Şahin (41), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, yaylada motorlu testereyle kesim yapılan ağacın altına kalan Erkan Şahin (41), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hırsafa Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede izin kapsamında motorlu testereyle kesimi yapılan ağaç, Erkan Şahin'in üzerine devrildi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan Şahin, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Erkan Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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