Keşan'da salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar ibadetlerini cami bahçeleri yerine, sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içerisinde yerine getirdi.

Sosyal mesafe kuralına göre saf tutan cemaate, cami girişinde Keşan Belediyesi ekiplerince tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

Kaynak: AA