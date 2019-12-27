Keşan Belediyesi'nden sürpriz yılbaşı ev ziyaretleri
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Keşan Belediyesi'nden sürpriz yılbaşı ev ziyaretleri

Keşan Belediyesi, 2020 yılına girerken Keşan'daki ailelerin evlerine sürpriz şekilde konuk olarak yeni yıllarını kutluyor.

27.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:01
Keşan Belediyesi'nden sürpriz yılbaşı ev ziyaretleri

Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Belediye Meclisi Üyesi ile diğer meclis üyeleri ile belediyenin ilgili müdürlük personellerinin de katıldığı ev ziyaretlerinde, vatandaşlarla sohbet ediliyor ve istek öneri ve beklentileri dinleniyor.

Vatandaşlar da sağlık, ve mutlu bir yıl olmasını dileyen belediye ekibine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyor.

Kaynak: Bültenler
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