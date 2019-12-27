Keşan Belediyesi'nden sürpriz yılbaşı ev ziyaretleri

27.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:01

Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Belediye Meclisi Üyesi Sema Kılıç ile diğer meclis üyeleri ile belediyenin ilgili müdürlük personellerinin de katıldığı ev ziyaretlerinde, vatandaşlarla sohbet ediliyor ve istek öneri ve beklentileri dinleniyor.

Vatandaşlar da sağlık, huzur ve mutlu bir yıl olmasını dileyen belediye ekibine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyor.

Kaynak: Bültenler