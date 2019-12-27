Keşan Belediyesi'nden sürpriz yılbaşı ev ziyaretleri
Keşan Belediyesi, 2020 yılına girerken Keşan'daki ailelerin evlerine sürpriz şekilde konuk olarak yeni yıllarını kutluyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Belediye Meclisi Üyesi Sema Kılıç ile diğer meclis üyeleri ile belediyenin ilgili müdürlük personellerinin de katıldığı ev ziyaretlerinde, vatandaşlarla sohbet ediliyor ve istek öneri ve beklentileri dinleniyor.
Vatandaşlar da sağlık, huzur ve mutlu bir yıl olmasını dileyen belediye ekibine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyor.