Keşan Belediyesi 500 Kamera ile çeşitli noktaları kontrol altında tutuyor

Keşan Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belediye merkez binası ve birimlerinde 500 kamera bulunduğu açıklandı.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ; Keşan Belediyesi bünyesinde daha önceki dönemde 180 kameranın bulunduğunu bu dönemde de 320 Kameranın alınarak faaliyete geçtiğini belirterek, "180 kameramız merkez binamızda hizmet veriyor. Geri kalan 320 kameramız ise Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Kademe Şefliği, Hal Binası, Otobüs Terminali, Keşan Belediyesi Süleyman ÖznalAtık Su Arıtma Tesisi, Keşan Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Terfi 2 Su Hattı, Ana su deposu, Kent Müzesi, Kunduracılar Çarşısı'ndaki Hizmet Noktası, Erikli Atık Su Arıtma Merkezi, Erikli Belediye Hizmet Binası, Erikli Çay Bahçesi Önü, Hafriyat alanında bulunmaktadır." Dedi.

Paçaman kamera takılması ile ilgili planlanan yerler de olduğunu belirterek "Salı Pazarı, Stad, Eski İtfaiye, Terfi 3 İstasyonu, Kumdere, Kadıköy Barajı ve Cennet Bahçesi'ne de kamera takılması konusunda planlamalarımız mevcut. Bu çalışmalarımız tamamlanınca buralardaki kameralarımızı da takacağız" şeklinde konuştu.

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