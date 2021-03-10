Kerkük Valisi Said'den kentin kalesinin onarılması çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kerkük Valisi Said'den kentin kalesinin onarılması çağrısı Açıklaması

10.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:54
Kerkük Valisi Said'den kentin kalesinin onarılması çağrısı Açıklaması

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, kentte yıkılmanın eşiğine gelen tarihi kalenin onarım ve yenilenmesi için, daha önce bu tür çalışmalara destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)'ya çağrıda bulundu.

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, kentte yıkılmanın eşiğine gelen tarihi kalenin onarım ve yenilenmesi için, daha önce bu tür çalışmalara destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)'ya çağrıda bulundu.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin geçirdiği siyasi ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle bakımsızlığa uğrayan Kerkük kalesinin restorasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vali Said, TİKA'nın daha önceki desteklerini anımsatarak, "Yaklaşık 2 yıl önce çıkan bir yangınla tahrip olan Kayseri Çarşısı'nın onarımını en iyi şekilde yapan TİKA'dan aynı desteği kale için bekliyoruz." dedi.

TİKA'nın daha önce de kalenin bir bölümünde ve Kerkük'teki Osmanlı kışlasında incelemeler yaptığını aktaran Said, "Daha önceki destekleri için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz." dedi.

Said, kalenin durumu ve onarılması ile ilgili Irak Kültür Bakanlığına resmi talepte bulunduklarını dile getirerek, henüz bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Alişan Esra Erol Pelin Öztekin Meghan Markle
Spor Can Bartu Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Demir Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kerkük Valisi Said'den kentin kalesinin onarılması çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:58:02. #1.15#
title