Kerkük'teki Türkmenler ve Araplar erken seçimlerin ertelenmesini istiyor - Haberler
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Kerkük'teki Türkmenler ve Araplar erken seçimlerin ertelenmesini istiyor

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Kerkük'teki Türkmenler ve Araplar erken seçimlerin ertelenmesini istiyor

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen ve Araplar, ülkede 10 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerin Kerkük'te 7 gün sonra yapılmasını talep etti.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen ve Araplar, ülkede 10 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerin Kerkük'te 7 gün sonra yapılmasını talep etti.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Seçim Dairesinin "siyasallaştığını" ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin etkisi altında kaldığını ifade etti.

Turan, Türkmenler ve Araplar olarak erken seçimlerin Kerkük'te ertelenmesini ve Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği ile uluslararası gözlemcilerinin denetiminde 7 gün sonra yapılmasını istediklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Irak Meclisi Kerkük Milletvekili Halid Mafraci de Kerkük'ün güneyinde artan terör örgütü DEAŞ saldırılarının önüne geçmek için kente Irak Federal Terörle Mücadele gücünün sevk edilmesini istedi.

DEAŞ saldırılarının artması üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin kente geri getirilmesi yönünde iddialar olduğunu hatırlatan Mafraci, "tehlikeli" olarak nitelendirdiği böyle bir adımın yasal olmayacağı ve toplumsal barışa zarar vereceği değerlendirmesinde bulundu.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kerkük'teki Türkmenler ve Araplar erken seçimlerin ertelenmesini istiyor - Haberler
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