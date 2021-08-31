Kerkük'te DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan köyün sakinleri, köylerinin korunmasını istiyor

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının saldırısına uğrayan Degeşman Köyü sakinleri, güvenlik güçlerinin sayılarının artırılmasını ve köylerinin korunmasını talep etti.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının saldırısına uğrayan Degeşman Köyü sakinleri, güvenlik güçlerinin sayılarının artırılmasını ve köylerinin korunmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Mansur Muslih, "Köyümüz aylardır sürekli ve özellikle geceleri DEAŞ mensuplarının saldırısına maruz kalıyor." dedi.

Köylerinin korunmasını isteyen Muslih, hükümetin bölgedeki mevcut güvenlik güçlerinin sayılarını artırmasını istedi.

Son olarak dün akşam köye saldırı düzenlendiğini belirten İsmail Salih de "Köy halkı olarak karşılık verecek güçte değiliz bir an önce güvenlik güçlerinin müdahale etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Salih, saldırı sonucu 25 büyükbaş ve 75 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktararak, 3 otomobil ve 2 tarım aracının da yanarak kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.?????

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb