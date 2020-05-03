Kerkük'te, DEAŞ hücrelerine operasyon: 4 gözaltı

Irak'ın Kerkük şehrinin batısında terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine düzenlenen güvenlik operasyonunda 4 terörist gözaltına alındı.

Irak'ın Kerkük şehrinin batısında terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine düzenlenen güvenlik operasyonunda 4 terörist gözaltına alındı.

Kerkük'te 61'inci Özel Tugayı ve Müşterek Harekat Operasyonlar Komutanlığı tarafından şehrin batısında Elfaylak bölgesine terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine güvenlik operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 terörist gözaltına alındı.

Kerkük Müşterek Harekat Operasyonlar Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Abbas El-Hüseyni yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Selahattin ve Diyale illerinde güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve Kerkük'te DEAŞ militanlarına göz açtırmayacaklarını ifade etti.

Kerkük ve çevresinde 1 ay içerisinde 30 terör örgütü üyesi yakalandı.

Salahattin ve Diyale illerinde son 2 günde DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda 14 güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

DEAŞ militanları son haftalarda Salahattin, Diyale illeri ve Kerkük'ün güney batısında saldırı düzenliyor. - KERKÜK

Kaynak: İHA