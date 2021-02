Kerimcan Durmaz Peşimde klibi yayınlandı mı? Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı klibi ne zaman yayınlanacak?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı ile gündem oldu. "Peşimde" şarkını dinleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanan Durmaz, şarkınsınyayın tarihini sosyal medya hesabından açıkladı. Peki, Kerimcan Durmaz Peşimde klibi yayınlandı mı?Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı ne zaman yayınlanacak?

KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE KLİBİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kerimcan Durmaz hesabındna yaptığı açıklamada "Peşimde Single'ım bu gece saat 00:00'da tüm dijital platformlarda!

Video klibim de yarın saat 13:00'te Youtube kanalımda yayında!

My single Pesimde will be live on all digital platforms at 12 am GMT+3 today!

Pesimde music video will be up on Youtube at 1 pm tomorrow!"ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz'ın yeni klibi 26 Aralık Cuma 13.00'te yayınlanacak.