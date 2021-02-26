Kerimcan Durmaz'ın aylardır üzerinde çalıştığı Peşimde isimli şarkısı çıktı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın aylardır üzerinde çalıştığı 'Peşimde' adlı şarkısı bugün YouTube'da yayınlandı. Durmaz, şarkısı ve klibi kıs sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve şarkısı için büyük bir emek sarf ettiğini sık sık dile getiren Kerimcan Durmaz'ın merakla beklenen Peşimde isimli şarkısı yayınlandı.

HEYECANINI SEVENLERİYLE PAYLAŞTI

Uzun süredir bu şarkı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kerimcan Durmaz, Spotify platformunda yayınlanan şarkısını Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle paylaştı. Klibi izleyenlerin yüz ifadelerini çok merak ettiğini söyleyen Kerimcan Durmaz, videonun altına yapılan yorumları da tek tek okudu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Şarkının yayınlanmasının ardından Kerimcan Durmaz Twitter'da kısa sürede TT oldu. Şarkıyı dinleyen sosyal medya kullanıcıları ise birbiri ardına paylaşım yapmaya başladı.