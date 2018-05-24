Kerimcan Durmaz'ın Halı Saha Pozu Sosyal Medyayı Salladı
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın, yakın arkadaşı Samet Liçina, aralarında Durmaz'ında bulunduğu halı saha fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ve yakın arkadaşlarının halı sahada çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
"NAMIMIZ YEŞİL SAHADA YÜRÜYECEK"
Samet Liçina, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Bundan sonra namımız yeşil sahalarda yürüyecek" notunu düştü.
"HALİME BAK PES"
Kaleci pozu veren Caner Çalışır ise yakın arkadaşının paylaşımına "Halime bak pes. Yakında" mesajını yazdı. Çalışır'ın futbol topunu lüks bir markanın çantasına koyması da dikkatlerden kaçmadı.
REKLAM İÇİN Mİ BULUŞTULAR?
Halı sahada poz veren fenomenlerin, bir reklam çekimi için bir araya gelip gelmediği merak konusu oldu.
YORUMLAR (24)
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Dünya kupasının topları tanıtılmış. . . .Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Bu halı sahada maçlar kaç topla oynanıyor diyor diye, sormazlar mı adama ?!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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soldan 2.topla oynayın yada 3.topla daha çok şekil alırlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Halı saha fotoğrafında bilim bakim kaç top var?Cevap Yaz 27 1 Yayından KaldırUYUSS: Sayarken senide dahil edecekmiyiz?:))2 Yayından Kaldır