Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek
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Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek

16.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:37

Son yayınladığı videosunda uzun süredir küs olduğu Selin Ciğerci'den bahseden Kerimcan Durmaz, "Bir arkadaşın arkadaşa yapmaması gerekeni yaptı. Ben ona destek olurken o bana köstek oldu. Onunla bir daha görüşmem" dedi.

Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, YouTube kanalından yayınladığı son videosunda takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Durmaz, bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci hakkında da bir itirafta bulundu.

"BEN ONA DESTEK OLDUM, O BANA KÖSTEK"

Soruları tek tek cevaplayan fenomen, "Keşke hiç tanışmasaydım dediğin, bir daha asla görüşmeyen birisi var mı?" sorusu üzerine "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" diyerek ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek

SELİN'DEN CEVAP GELMEDİ

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, eski dostu Kerimcan Durmaz'ın bu açıklamasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek
Haber Yorumları (12)
............/////////: BÖYLE HABERLERE NE GEREK VAR. . . . . .
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MUSTAFA: hayri abi hayırlı işler
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İSİMSİZ: adama bak ya, ne ise artık. . bu varlığın haber olacak ne tarafı var işgaliye. .
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