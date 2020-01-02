: Kerim Sabancı kimdir? Kerim Sabancı biyografisi ve hayatı! Deren Talu'nun sevgilisi Kerim Sabancı kimdir? Deren Talu kimdir?

02.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:50

2020'nin ilk magazin olayı olarak dikkat eken Deren Talu-Kerim Sabancı ilişkisi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kerim Sabancı hakkında meraklı soruların sorulduğu Deren Talu-Kerim Sabancı ilişkisinde Kerim Sabancı kimdir, Deren Talu kimdir, Kerim Sabancı biyografisi ve hayatı gibi konular da merak konusu oldu. İşte Kerim Sabancı hakkında merak edilenler ve cevapları…

KERİM SABANCI KİMDİR?

Kerim Sabancı Densa Holding yönetim kurulu üyesi, Türk iş adamıdır.

2004-2007 yılları arasında TÜSİAD başkanlığı yapan ve aynı zamanda Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Kerim Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. 17 Haziran 1996'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı'dır.

Kerim Sabancı, eğitimini Amerika'nın California eyaletinde bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Şu an Densa Denizcilik Holding'te yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.

Kerim Sabancı Doğum tarihi: 17 Haziran 1996, İstanbul

Kerim Sabancı Eğitimi: Güney Kaliforniya Üniversitesi

Kerim Sabancı Anne ve babası: Ömer Sabancı, Arzu Sabancı

Kerim Sabancı 23 yıl yaşındadır.

Kerim Sabancı

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.

Deren Talu

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