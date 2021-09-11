Kerim Araz - Deliriyorum İnceden sözleri! 'Deliriyorum İnceden' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Kerim Araz - Deliriyorum İnceden sözleri! 'Deliriyorum İnceden' şarkı sözleri nelerdir?

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Kerim Araz - Deliriyorum İnceden sözleri! 'Deliriyorum İnceden' şarkı sözleri nelerdir?

Kerim Araz'ın yeni şarkısı Deliriyorum İnceden geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti ve 23 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Deliriyorum İnceden sözleri nelerdir? Deliriyorum İnceden şarkı sözleri nedir?

Kerim Araz - Deliriyorum İnceden şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KERİM ARAZ - DELİRİYORUM İNCEDEN SÖZLERİ

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Topladım kalanlarımı

Tutunacak dalım bile yok

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*****

Deliriyorum inceden

Önümü göremiyorum of yeter çek

Kafamın içindeki gölgeler

Bitiriyor beni sevmeler

*****

Ah kader

Yine üzerimde pençeler

Bir kere güleyim de sonra ver

Derdi kederi bu gam yeter

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Haber: Kerim Araz - Deliriyorum İnceden sözleri! 'Deliriyorum İnceden' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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