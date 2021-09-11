Kerim Araz - Deliriyorum İnceden sözleri! 'Deliriyorum İnceden' şarkı sözleri nelerdir?
Kerim Araz'ın yeni şarkısı Deliriyorum İnceden geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçti ve 23 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Deliriyorum İnceden sözleri nelerdir? Deliriyorum İnceden şarkı sözleri nedir?
Kerim Araz - Deliriyorum İnceden şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KERİM ARAZ - DELİRİYORUM İNCEDEN SÖZLERİ
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Topladım kalanlarımı
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Deliriyorum inceden
Önümü göremiyorum of yeter çek
Kafamın içindeki gölgeler
Bitiriyor beni sevmeler
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Ah kader
Yine üzerimde pençeler
Bir kere güleyim de sonra ver
Derdi kederi bu gam yeter
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