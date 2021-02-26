Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü

Adana'da çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen abisi, kardeşinin yüzüne son kez bakıp sinir krizi geçirdi.

Suriye'de yaşayan 18 yaşındaki Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye'ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi'ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti.

EKİPLERE HABER VERDİLER

Onlarca kereste, Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo'yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dibo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin, inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen Mustafa Dibo, kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Emir Dibo'nun yüzüne bakıp, sarılan ağabeyi Mustafa Dibo, sinir krizi geçirdi. Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo'nun cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR