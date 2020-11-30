Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır aşk mı yaşıyor? Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır neler dedi?

Daha önce Aslı Enver ile adı anılan Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır aşk mı yaşıyor? Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır neler dedi?

Bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır konu ile ilgili neler dedi? Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır aşk mı yaşıyor? Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır neler dedi?

KEREM TUNÇERİ VE GÖKÇE BAHADIR AŞK MI YAŞIYOR?

41 yaşındaki eski basketbolcu ve Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili, yıllar önce basketbol konulu bir dizinin çekimlerinde tanışmıştı.

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

Mehmet Kerem Tunçeri, 14 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk millî eski basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur. Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri'nin kurduğu Tunçerispor takımında Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye çalışmaktadırlar.