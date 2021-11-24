Kerem Kırçuval kimdir? Kerem Kırçuval kaç yaşında, nereli? Kerem Kırçuval hayatı ve biyografisi!

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KEREM KIRÇUVAL KİMDİR?

Kerem Kırçuvasl 1972 yılında Malatya ilimizde dünyaya geldi. 49 yaşında olan Kırçuval, gazetecilik hayatına yerelde başladı.

Malatya'da gazeteciliğe başlayan Kırçuval, eğitim hayatını da üniversiteye kadar burada tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamladı.

Başarılı gazeteci Meydan Gazetesi, Akis, CTV kanallarında çeşitli görevlerde bulundu. Kanal D, ATV ve Show TV'de muhabirlik ve yöneticilik görevlerini yürüttü. Kerem Kırçuval TRT Türk'ün kuruluşunda etkin görev isimlerden biridir.

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