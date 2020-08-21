Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
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Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrol oynayan Kerem Bürsin, konuk olduğu YouTube programında rol arkadaşı hakkında bir itirafta bulunarak övgüler yağdırdı.

21.08.2020 08:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:47

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube kanalına konuk oldu. Mola ile arabada sohbet eden Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel hakkında da konuştu.

"HANDE'NİN BÖYLE OLACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Ezgi Mola'nın "Hande müthiş bir insan" demesi üzerine konuşan Kere Bürsin, "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" dedi.

Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı

"OYUNCULUKTAN ÖNCE TUVALET YIKIYORDUM"

Oyunculuktan önce spor salonlarında kirli havlu ve tuvalet yıkadığından bahseden oyuncu, bir dönem spor hocalığı yaptığını ve gece kulübünde koruma olarak çalıştığını da söyledi. Araba kullanmaktan keyif aldığını belirten Bürsin, yurt dışında bir ara şoförlük yaptığını da belirtti.

Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Haber Yorumları (4)
NUR: Hande her zaman mütevazı iyi bir kalbe sahip iyiki oyuncu olmuş onu tanımışız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARIM ULAN I BENİM: karım lan o benim
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,,,: ikisi de çok tatlı
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500
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