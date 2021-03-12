Kerem Bürsin kimdir? Bay J Kerem Bürsin'e ne dedi?

Sen Çal Kapımı başrol oyuncusu Kerem Bürsin ödülünü almak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 2021 Ödül Töreni'ne katıldı. 2021 yılının en çok beğenilen erkek oyuncu ödülü almasını ardından sunucu Bay J'nin sözleri Kerem Bürsin'in moralini bozdu. Peki, Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin sevgilisi kimdir? Kerem Bürsin boyu kaç? Bay J Kerem Bürsin'e ne dedi?

BAY J KEREM BÜRSİN'E NE DEDİ?

2021 yılı ödül töreninde '2021 yılının en çok beğenilen erkek oyuncu ödülü' alan Kerem Bürsin ödülü aldıktan sonra konuşmayı gerçekleştirdi. 'İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar'

Kerem Bürsin ödülü aldıktan sonra törenden ayrılmak için kapıya yöneldiğinde ise mikrofon Bay J'deydi. Bay J, 'Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti.' sözlerini sarf etti. Çıkmak üzere olan Kerem Bürsin bu sözleri işitince dışarıda bekleyen gazeteciler Bursin'nin moralinin bozuk olduğunu fark etti.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987, İstanbul'da doğan, Türk oyuncudur. Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'ın This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016'da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

KEREM BÜRSİN BOYU KAÇ?

Kerem Bürsin'in boyu 1.79 cm'dir.

KEREM BÜRSİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Son dönemlerdeHande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Bürsin'in kesin olarak sevgilisi bilinmemektedir.