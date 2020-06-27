Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim? Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dün akşam Instagram üzerinden canlı yayın yaparak haklarında merak edilen soruları yanıtladı. Bürsin'in "En sevdiğin partner kimdi?" sorusuna gülerek karşılık veren Erçel "Bunu soramazsın" dedi.

Önümüzdeki günlerde FOX TV'de Sen Çal Kapımı isimli diziyle izleyicisiyle buluşacak olan iki ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birbirinin sorularını yanıtladı. Instagram'dan canlı yayın yapan ikili, bir soru karşısında ne cevap vereceklerini şaşırdı.

"BUNU SORAMAZSIN"

İki genç oyuncunun soruları yanıtlarken eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. Özellikler Kerem Bürsin'in Hande Erçel'e "En sevdiğin partner kimdi?" diye sorması üzerine gelişen diyaloglar herkesi güldürdü. Kerem Bürsin ile yaklaşık 1 ay önce dizi çekimlerinde tanışan Hande Erçel, "Bunu soramazsın" dedi ancak zor durumda kalmamak için "Tamam en sevdiğim partner sensin" yanıtını verdi.

"HER ÇALIŞTIĞIM PARTNER ÇOK ÖZELDİ"

Hande Erçel de aynı soruyu Kerem Bürsin'e yöneltti ancak politik bir cevap veren oyuncu "Her çalıştığım partner çok özeldi" dedi.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı, ilk bölümüyle 1 Temmuz Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında olacak.