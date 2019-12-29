Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karacaören Mahallesi kırsalında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karacaören Mahallesi kırsalında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde Karacaören kırsalında 4 kişinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Bölgede B.B, A.D, H.K. ve H.Ş'yi yakalayan ekipler, 3 kazma ve 3 dedektör ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.