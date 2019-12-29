Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Karacaören Mahallesi kırsalında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

29.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:12
Kepsut'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

'in ilçesi Mahallesi kırsalında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde Karacaören kırsalında 4 kişinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Bölgede B.B, A.D, H.K. ve H.Ş'yi yakalayan ekipler, 3 kazma ve 3 dedektör ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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