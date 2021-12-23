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Kepez'de parkların bakım ve onarımı yapılıyor

Kepez'de parkların bakım ve onarımı yapılıyor
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını yapıyor.

Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, semt parkı ve yeşil alan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi, Gazi Bulvarı yol kesişiminde bulunan arazideki parkta yenileme çalışmalarına başlandı.

İlk etapta parkın altyapısında başlayan çalışmalarla sulama ve aydınlatma tesisatları yenilendi. Zemin düzeltme işleminin ardından parke taşları döşendi.

Arazi üzerindeki yabani otlar temizlenerek temiz toprak işlemi uygulandı.

Kepez'de parkların bakım ve onarımı yapılıyor

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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