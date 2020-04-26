Kepez'de Masa Dağı yolu çalışmaları devam ediyor Kepez Belediyesi, 20 metre genişliğindeki 3 kilometrelik yolun yapımını ara vermeden sürdürüyor.

Kepez Belediyesi, 20 metre genişliğindeki 3 kilometrelik yolun yapımını ara vermeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Masa Dağı bölgesinden başlatılan yolun doğu ve batı yakaları, zorlu yeryüzü şekilleri aşılarak açıldı. Fen İşleri Müdürlüğünün ekskavatör operatörleri, yolun batı kısmını açma çalışmasını sert kireç taşlarını kırarak gerçekleştirdi.

Masa Dağı'nın iki yakası arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan yol; yağmur suyu drenaj, orta refüj, asfalt ve kaldırım çalışmalarından sonra hizmete açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük bir heyecanla yollar açmaya, şehrin ulaşımını rahatlatmaya ve şehre değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Masa Dağı'nı şehrin merkezine giden yollara kavuşturduklarını kaydeden Tütüncü, "Açtığımız bu yollar, hem trafiği rahatlatacak hem de bölgesine değer kazandıracak. Altı çizilmesi gereken en büyük husus şu, Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve büyükşehir imkanları ile yapılabilecek yolları Antalya'mıza kazandırıyoruz. Heyecanla çalışmaya ve yeni yollar açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA