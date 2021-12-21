Kepez'de bir günlük su kesintisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez'de bir günlük su kesintisi

Kepez'de bir günlük su kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kepez'de bir günlük su kesintisiAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün arıza onarım çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki 5 mahallede 23 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.

Kepez'de bir günlük su kesintisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün arıza onarım çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki 5 mahallede 23 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.

Döşemealtı ilçesi Termessos İsale hattı üzerinde çelik boru üzerinde meydana arıza nedeniyle Antalya Büyükşehir belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında 23 Aralık Perşembe günü 07. 00-24. 00 saatleri

arasında Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Söz konusu kesintiden Varsak Esentepe, Menderes, Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş Mahalleleri etkilenecek. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title