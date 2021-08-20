Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü

Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü
Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçenin Kocapınar Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, arazi taraması yaptı. Ekipler kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan iş makinesi, 2 bakır çubuk, kürek, kazma ve yer altı gözlemleme aletine de el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.


Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar

İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ziya Selçuk Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Hande Yener Işın Karaca Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Dimitris Pelkas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:01:31. #1.14#

title