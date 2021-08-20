Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü

MERSİN'in Silifke ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçenin Kocapınar Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, arazi taraması yaptı. Ekipler kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan iş makinesi, 2 bakır çubuk, kürek, kazma ve yer altı gözlemleme aletine de el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar