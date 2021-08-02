Kepçenin önce lastiklerini kestiler sonra ateşe verdiler

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre, ormanlık alanda kesim yapan bir vatandaşa ait kepçe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre, ormanlık alanda kesim yapan bir vatandaşa ait kepçe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

İddiaya göre, Karapürçek- Geyve ilçe sınırında ormanlık alanda kesim yapan Zekeriya Yıldırım isimli vatandaşa ait kepçe, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Sabah bölgeye gelen ve kepçeden geriye sadece demir yığınlarının kaldığını gören işçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk inceleme sonrasında kepçenin lastikleri kesilerek ateşe verildiğini belirlerken konuyla ilgili kundaklamayı gerçekleştiren, kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı