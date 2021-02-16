KEP adresi nedir? KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi ne demek? PTT KEP giriş ve başvuru nasıl yapılır?

KEP, her türlü ticari yazışma, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarında kullanılan bir sistemdir. Birçok yerde karşımıza çıkan KEP terimini öğrenmek için yazımızı takip edebilirsiniz. Peki, KEP adresi nedir? KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi ne demek? PTT KEP giriş ve başvuru nasıl yapılır?

KEP sisteminin açılımı Kayıtlı Elektronik Posta'dır. KEP, ticari yazışmaları, hukuki yazışmaları, banka yazışmalarını ve belge paylaşımlarının, gönderildiği biçimi koruması için kullanılan, yazışmayı alan kişinin kim olduğunu, alıcıyı tespit eden ve karşı tarafa gönderilen içeriğin orijinal halinin korunması, değişmemesini sağlayan bir sistemdir. KEP, iletilen belge ya da yazışmanın güvenli hale gelmesini ve güvenle iletilmesini sağlar. Dünyanın neredeyse tüm gelişmiş ülkelerinde yıllardır KEP kullanılır. Ülkemizde de son yıllarda adı daha çok duyulmaya başlamıştır. Peki, KEP adresi nedir?KEP adresi nasıl alınır? KEP adresi ne demek? PTT KEP giriş ve başvuru nasıl yapılır?

PTT KEP SİSTEMİ NEDİR?

PTT KEP sistemi, resmi yazışmaların ya da belge paylaşımlarının elektronikte mevzuata uygun,güvenli ve uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlayan bir sistemdir. KEP sistemi ile, kullanılan genel e-posta hizmetlerine ekolarak şu imkanlar da sağlanır:

E-postaların alıcıya teslim edilip edilmediğini takip etme,

Postanın gerçekten ilgili kişiye gönderilip gönderilmediğini takip etme,

Gönderilen e-postaya alıcının erişip erişmediğini takip etme,

E-postanın alıcıya iletilme zamanını tespit etme,

KEP, e-postanın içeriğin değişmediğini garanti eder,

PTT KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Tebligat sistemine sahip isteyen vatandaşlar, en yakın PTT Merkez Müdürlüğü'nden hesap alabilmektedir ya da bunu PTT sitesi üzerinden (https://basvuru.hs01.kep.tr/online/) yapabilir. Başvuru yapmak için, nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge vegerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formunu yanınızda bulundurmanız gerekir. Form, aşağıdaki linkte mevcuttur.

PTT KEP BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.