Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı
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Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı

02.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:46
Kenya'da Somali sınırındaki devriye üssüne saldırı

Kenya'nın Somali sınırındaki devriye üssüne düzenlenen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'nın Somali sınırındaki devriye üssüne düzenlenen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Garissa Komiseri Emmanuel Opuru, yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın yaptığından şüphelenilen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını belirtti.

Amuma Polis Devriye Üssü'ne ait cephaneliğin patlatıldığını aktaran Opuru, saldırganların roket güdümlü el bombası kullandığını ifade etti.

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Sık sık sınırdaki Kenya köylerini ve kasabalarını hedef alan Eş-Şebab, 2015'te Garissa Üniversitesi'ne yaptığı baskında 148 kişiyi öldürmüştü. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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