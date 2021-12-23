- Kentucky'i vuran hortumda iki bebeğin enkazdan kurtarıldığı anların görüntüsü yayınlandı

KENTUCKY - ABD'nin Kentucky eyaletinde 10 Aralık'ta meydana gelen hortumun ardından 2 bebeğin yıkılan evin enkazından sağ çıkarıldığı anların görüntüsü yayınlandı. Battaniyeye sarılı bebeklerin yara almadığı açıklandı.

ABD'de geçtiğimiz hafta Kentucky, Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerini vuran hortumun izleri silinmeye çalışılıyor. Hortumun yol açtığı yıkımın ardından temizleme çalışmaları devam ediyor. Kentucky'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve en az 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan hortum felaketinde bir evin enkazından 2 bebeğin kurtarıldığı anların görüntüleri yayınlandı. Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, Hopkins County Şerif Ofisinden Trent Arnold ve Troy Blue'nun, Dawson Springs'te yıkılan bir evin enkazında molozların arasında arama yaptığı, bu sırada 1 bebeği sağ olarak çıkardığı kameraya yansıdı. Diğer bebeğin ise küvet içinde battaniyeye sarılı halde bulunduğu görülürken, bebeklerin sağ olarak kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşandı.

Sağlık durumları iyi

Hortumdan 35 dakika sonra kurtarılan 3 ve 15 aylık bebeklerin yara almadığı aktarıldı. Bebeklerin büyükanneleri tarafından hortumdan korunmaları için battaniyeye sarılarak küvete konulduğu belirtildi. Küvetin ise hortum sırasında yerinden sökülerek bahçeye savrulduğu ifade edildi.