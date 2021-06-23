Kent'te Sanat Söyleşileri şehre neşesini yeniden kazandırıyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen, yoğun ilgiyle takip edilen; şehre rengini, ruhunu ve neşesini yeniden kazandıracak olan açık hava söyleşileri Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda devam ediyor.