Kent'te Sanat Söyleşileri şehre neşesini yeniden kazandırıyor
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Kent'te Sanat Söyleşileri şehre neşesini yeniden kazandırıyor

Kent'te Sanat Söyleşileri şehre neşesini yeniden kazandırıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen, yoğun ilgiyle takip edilen; şehre rengini, ruhunu ve neşesini yeniden kazandıracak olan açık hava söyleşileri Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda devam ediyor.

Yazar Gülşah Elikbank'ın moderatörlüğünde bu haftaki söyleşinin konukları; Gazeteci, Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral ile Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz olacak.

24 Haziran Perşembe günü saat 17:00'da yapılacak söyleşi herkese açık ve ücretsiz şekilde gerçekleşiyor. Samimi sohbet havasında geçen Kent'te Sanat Söyleşileri'nde; gençlerden, siyasete siyasetten sanata, dünden bugüne birçok konu konuşuluyor. Söyleşiler sosyal mesafe gözetilerek, korona önlemlerine uygun gerçekleşiyor.

Kaynak: Bültenler

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