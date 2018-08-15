Kent Merkezinde Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor

Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor.

Üniversite Caddesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Kaplanlı Caddesi gibi caddelerde çalışmalarını sonlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin en büyük caddelerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde de freze çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimini de tamamlayarak caddeyi baştan sona yeniledi.

Asfalt çalışmalarının ardından Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi boyama çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, caddeyi modern bir görünüme kavuşturdu.

Yunus Emre Caddesi'nde ekipler gece mesai yapacak

Büyükşehir Belediyesi olarak sorumlu oldukları cadde ve bulvarlarda çalışmaların devam edeceğini ifade eden yetkililer, 13-17 Ağustos tarihleri arasında Yunus Emre Caddesi'nde çalışmaların devam edeceğini belirttiler. Çalışmaların trafik yoğunluğunun daha az olduğu 23.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden yetkililer, sürücülerden belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmalarını ve araçlarını cadde üzerine park etmemelerini rica etti.