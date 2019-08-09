Kent Konseyi'nde 'deprem' konferansı

09.08.2019 12:04

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının az güvenli yapılar değil de getirisi yüksek batı bölgelerinde gerçekleştirildiğini belirterek, bunun yanlış olduğunu söyledi.

Bursa Kent Konseyi'nde '17 Ağustos ve Bursa'nın deprem gerçeği' konulu konferans düzenlendi. Merinos AKKM Başkanlık Salonu'nda yapılan konferansa, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç.Dr. Beyhan Bayhan konuşmacı olarak katıldı. Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda 17 Ağustos 1999 depreminin neden olduğu zararlar ile Bursa'nın deprem konusunda taşıdığı riske dikkat çekildi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa'daki birçok kişinin depremin zararlarını bilmediğini ifade ederek, özelikle gençlere depremi hatırlatmak için bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Depremin ülkede ve Bursa'da neden olacağı muhtemel zararlar ile bunlara karşı alınacak tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Orhan, "70'li yıllardan sonra gelişen yoğun göçe karşı maalesef planlı arsalar ile projeli inşaatlar yapılamadı. Burası bize değil bizden sonraki nesle ait. Biz ne kadar güzel bir şehir bırakabilirsek, evlatlarımız daha güzelini sonraki nesillere aktarır. Bizler geçiciyiz, şehir ise kalıcı. Bu toplantıda, kalıcı şehrin nasıl en iyi şekilde imar edileceği noktasında arkadaşlarımız gerekli teknik bilgileri verdi. Biz de bu ortamın oluşması için Bursa Kent Konseyi olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.

(BTÜ) Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan ise toplantının 'depremin farkındalığını artırmak için' düzenlendiğini ifade etti. Bugün herkesin İstanbul'da gerçekleşecek muhtemel depremi konuştuğunu fakat Bursa'yı bekleyen deprem tehlikesinin İstanbul'dan az olmadığını kaydeden Bayhan, "Bilgimiz, Marmara Havzası'nda 7'den büyük deprem olacağı yönünde. İnşaatları çok daha sağlam yapmamız gerekiyor. Fay hatlarına fazla odaklanıyoruz. Faylar tabii ki önemli fakat şu anda deprem olacaksa, ihtiyacımız güvenli yapılardır. Yapılarımızı daha güvenli hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Bursa'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının getirisi yüksek bölgelerde yoğunlaştığını, bunun yanlış olduğunu dile getiren Bayhan, "Daha az güvenli yapılar var. Bunlardan başlamak lazım" şeklinde konuştu.

(BTÜ) Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan, konuşmasında, şehir hastanelerinin altında yer alan sismik izolatör uygulamasının bütün kamu binalarına örnek olması gerektiğini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA