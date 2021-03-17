Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi
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Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi

17.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:14

Taksim'de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle selfie yaptıktan sonra talep ettiği parayı az bularak tehdit eden şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakılırken vatandaşlar, şahsın kendilerini "Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi" diye tehdit ettiğini söyledi.

Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi

TEHDİT ETTİ

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.

Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi
Haber Yorumları (4)
PİNOKYO: Arkadaşım palyaço bu dilinin ayarı olmaz adam belki espri cidi şaka yapmıştır. Kaldıramıyorsan yanından geçip gideceksin. Selfie çekmeyecen Palyaçoyu Şikayet etmek neyin nesi
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ROK: palyaçonun arsızı da hiç cekilmez . . .
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HERO: Vatandaş şikayet etmese, bir polis oradan geçerken sen necisin kimliğini göster vs soru sormak akıllarına gelmez çünkü o orda bir yerde açılışın yada şirketin bişeyidir der, ergenleri bekçi polis yaparsan anca birbirleriyle kavga ederler. .
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