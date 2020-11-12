Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü
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Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü

12.11.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:30
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. birlikte çobanlık yaptığı ve kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A'yı hırsız zannedip tüfekle ateş ederek öldürdü.

Dün saat 23.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda bir çocuk babası Mehmet A. kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmet A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti. Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi.

TUVALETTEN DÖNEN OĞLUNU HIRSIZ ZANNEDİP VURDU

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

Haber Yorumları (5)
AHMET: bu kadar yalan bir haber olurmu. iki kişisiniz ve oğlun yanında değil, göğsünden vuracak kadar yakındasın ve hırsız zan ediyorsun. kusura bakmayın ama bu yalana çocuklar bile güler.
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KAĞAN: her gelen sese ateş mi açıyorsun be adam!
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FIRTINA: İnsan ateş etmeden önce bağırır sen kimsin veya kim var orda diye. . Allah rahmet etsin gence. . aileye de Allah sabır versin
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