11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı
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11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı

22.10.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:31
11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı

Avustralya'da 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Annaliesse Ugle, kendisine cinsel istismarda bulunan 69 yaşındaki adamın gözaltına alındıktan sonra aynı gün kefalet ile serbest bırakılması üzerine intihar ederek yaşamına son verdi.

Ailesi tarafından ağır yaralı olarak bulunan Ugle, hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yaklaşık yüz kişilik grup, küçük kızın yaşamını yitirdiği hastanenin önünde aileye destek vermek için toplandı.

SERBEST KALDIĞINI DUYUNCA KORKMUŞ

Hayatını kaybeden kızın annesi, Ugle'ın tacizcisinin cezaevinden çıktığını duyunca korkmaya başladığını söyledi. Evladının sürekli kendisine "Başka yere taşınalım" dediğini belirten anne, bazı suçluların kefaletle serbest bırakılmasının ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu herkesin görmesi için Avustralya Daily Mail gazetesine kızının fotoğraflarını paylaşması için izin verdi.

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Haber Yorumları (1)
HE: Bizde adli kontrol şartı, onlarda kefalet. . .
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