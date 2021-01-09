Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
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Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

09.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:50
Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Samsun'da bir vatandaş henüz bilinmeyen nedenle, kendini evindeki doğal gaz borusuna bağladığı iple asarak, intihar etti.

Sabah saatlerinde Canik ilçesi Hasköy Mahalesi Sarıpınar Sokak'ta meydana gelen olayda kendisinden haber almayan aile fertleri geldiği evde Vedat K.'yi iple doğal gaz borusuna asılı halde görünce, polise haber verdi.

EKİPLER YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Vedat K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat K.'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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