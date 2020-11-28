Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt

ABD'li model ve oyuncu LisaRaye McCoy, sunuculuğunu yaptığı 'Cocktails With Queens' adlı programda, Hollywood yıldızı Halle Berry'nin yatakta kötü olduğunu iddia etti. Berry, sevgilisini işaret edip "Size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir" dedi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry, kendisi hakkında bir podcast programında yapılan "Yatakta iyi değil" iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEYECEK"

Bir süredir şarkıcı 50 yaşındaki Van Hunt'la mutlu bir beraberlik sürdüren 54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geçtiğimiz gün Twitter'da yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Paylaştığı tweet'e iddiaların sahibini etiketleyen Berry, "Bayan LisaRaye McCoy, adamıma sorun. Van Hunt, size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir" ifadelerini kullandı.

"BANA AŞKI YENİDEN ÖĞRETTİ"

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlere göre; ABD'li yıldız, çevresine, "Van, bana aşkı yeniden öğretti. Aramızdaki kimya evin tavanını aşıyor. O harika, şefkatli bir adam" demişti.

Üç kez evlenip boşanan Halle Berry, son olarak 4 yıl önce Fransız oyuncu Olivie Martinez'le evliliğini bitirmişti.