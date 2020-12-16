Kendini iple tavana asarak intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kendini iple tavana asarak intihar etti

16.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:46
Kendini iple tavana asarak intihar etti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İsmail E. (50) evde kendini iple tavana asarak intihar etti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İsmail E. (50) evde kendini iple tavana asarak intihar etti. 

Olay akşam saatlerinde, Çayırova İnönü Mahallesi 5216 Sokak'ta meydana geldi. Memur olan İsmail E. evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen eşi, İsmail E.'yi tavana asılı halde görünce şoke oldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi İsmail E.'nin öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından İsmail E.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

  


Kendini iple tavana asarak intihar etti
Kendini iple tavana asarak intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

İlgili Haberler

Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti
Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti
Hayvan damında kendisini iple tavana astı
Hayvan damında kendisini iple tavana astı
Son dakika: Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Son dakika: Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Çocuk Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendini iple tavana asarak intihar etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:46:34. #1.14#
title