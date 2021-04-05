Kendini asmak isteyen şahıs komşuları ipi kesince bu kez kendini bıçakladı
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Kendini asmak isteyen şahıs komşuları ipi kesince bu kez kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendini asmak isteyen şahıs komşuları ipi kesince bu kez kendini bıçakladı

Samsun'da kendini iple asmaya çalışan şahıs, komşuları ipi kesip kurtarınca bu kez bıçakla kendini karnından yaraladı.

Samsun'da kendini iple asmaya çalışan şahıs, komşuları ipi kesip kurtarınca bu kez bıçakla kendini karnından yaraladı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki H.A., girdiği bunalım sonucu evinde çamaşır ipi ile kendini asarak intihara kalkıştı. Komşuları tarafından ip kesilerek kurtarılan H.A., bu kez evde eline geçirdiği bıçakla kendini karnından bıçakladı. 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan H.A., yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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