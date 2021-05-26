Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı
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Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı

Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Günyüzü ilçesinde, park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyonet 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Günyüzü ilçesinde, park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyonet 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

İlçenin Kayakent mahallesinde Ö.Y.'a ait 06 BER 76 plakalı canlı hayvan yükleme aracı, tavuk çiftliğinde yükleme için sıra beklediği sırada, el freni çekili ve vites takılı olduğu halde birden hareket etmeye başladı. Bayır aşağı hareket etmeye başlayan araç fark edildiğinde çoktan hızlanmaya başlamıştı. Sahibinin koşarak ulaşmaya çalıştığı, ancak yetişemediği araç, 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Araçta büyük hasar oluşurken, içinde kimse bulunmadığı için ölen veya yaralanan olmadı. - ESKİŞEHİR

Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı
Kendiliğinden hareket eden kamyonet uçurumdan aşağı yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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