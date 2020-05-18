Kendi kendini bıçaklayarak yaraladı Adıyaman'da, ailesiyle tartışan bir kişi sinirlerine hakim olamayınca elindeki bıçakla kendisini bıçakladı.

Adıyaman'da, ailesiyle tartışan bir kişi sinirlerine hakim olamayınca elindeki bıçakla kendisini bıçakladı. Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi 628 Sokak içerisinde ikamet eden A.Y., isimli kişi bilinmeyen nedenlerden dolayı ailesiyle tartıştı. Kız kardeşiyle tartıştığı öğrenilen kişi sinirlerine hakim olamayınca eline aldığı bıçakla kendisini bıçaklamaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini bıçaklayan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İHA