Kendall Jenner'ın Köpeği Küçük Çocuğu Isırdı

Kardashian Ailesi'nin en küçük yıldızı Kendall Jenner'ın, geçtiğimiz günlerde pırlanta gerdanlık taktığı köpeği, başına iş açtı. Kendall Jenner'ın doberman cinsi köpeği, önceki gün Los Angeles'taki bir restoranda minik bir kızı ısırdı.

KÖPEĞİN ISIRDIĞI KIZA BUZ UYGULANIRKEN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Minik kıza buz tedavisi uygulanırken, 22 yaşındaki model ile o sırada yanında olan sevgilisi Ben Simmons olay yerinden uzaklaştı. Minik kızının başına gelenden ötürü korku dolu anlar yaşayan anne, ABD'li modelin arkasından bağırsa da sesini duyuramadı.

KÖPEĞİNE PIRLANTA KOLYE HEDİYE ETTİ

Kendall Jenner, Kylie Jenner'ın hediye ettiği köpeğine baş harflerinin olduğu pırlanta bir kolye almıştı.