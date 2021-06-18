Kenan İpek kimdir? Kenan İpek kaç yaşında, nereli?
Kenan İpek, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Eski Adalet Bakanı olan Kenan İpek'in hayatı merak ediliyor. 18 Ekim 2017 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kenan İpek hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kenan İpek kimdir? Kenan İpek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
18 Ekim 2017 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kenan İpek'in hayatı merak ediliyor. Son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında olan Eski Adalet Bakanı olan Kenan İpek, hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kenan İpek kimdir? Kenan İpek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
KENAN İPEK KİMDİR?
Kenan İpek, 5 Ekim 1959 tarihinde Rize'de doğan Türk hakim ve eski Adalet Bakanıdır.
Kenan İpek, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1983 yılında İstanbul Adli Yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kenan İpek çeşitli savcılık görevlerinin ardından 12 Kasım 1997 - 6 Ekim 2003 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığında görev aldı.
6 Ekim 2003 - 26 Ağustos 2008 tarihleri arasında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve 26 Ağustos 2008-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlik görevlerini yürüttü. 1 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı.
Anayasa'nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi Bekir Bozdağ'ın yerine Adalet Bakanlığı'na atanmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetinde de bu görevini devam ettirmiştir.
Kenan İpek, 25 Kasım 2015 tarihinde tekrar Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başlamıştır. 17 Ekim 2017 tarihinde müsteşarlık görevinden ayrılmıştır. 18 Ekim 2017 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.
KENAN İPEK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kenan İpek, 1959 doğumlu olup 62 yaşında ve Rizelidir.