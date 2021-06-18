Kenan İpek kimdir? Kenan İpek kaç yaşında, nereli?

Kenan İpek, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Eski Adalet Bakanı olan Kenan İpek'in hayatı merak ediliyor. 18 Ekim 2017 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kenan İpek hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kenan İpek kimdir? Kenan İpek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!