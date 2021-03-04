Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğu bıraktı mı?
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Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğu bıraktı mı?

04.03.2021 08:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:38
Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğu bıraktı mı?

Plak almaya geldiğini söyleyen oyuncu, "Kurtlar Vadisi Kaos" dizisinde rol alacağı haberleri için şöyle dedi: "Ben de gazetelerde okudum. Öyle bir teklif olmadı.

Plak almaya geldiğini söyleyen oyuncu, "Kurtlar Vadisi Kaos" dizisinde rol alacağı haberleri için şöyle dedi: "Ben de gazetelerde okudum. Öyle bir teklif olmadı. Ama oyunculuğu bırakmadım, gelen teklifleri değerlendiriyorum."

SOSYAL MEDYAYI SEVMİYORUM

Sosyal medyadan uzak duran Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la kızları Lalin için sosyal medya hesabı açıp açmayacakları sorusuna da şu yanıtı verdi: "Annesiyle beraber karar veririz ona ama daha çok ufak. Kendisi kullanabilene kadar açma taraftarı değilim. Ben sosyal medyayı pek sevmiyorum, o sebeple kullanmıyorum." 

Kenan İmirzalıoğlu, uzun aradan sonra mekanların açıldığı ilk gün bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.

Kaynak: Hürriyet

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