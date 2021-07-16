Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi
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Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi

Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kenan Ece, Canan Ergüder'in fotoğrafını Instagram saydasında paylaşıp altına "İyi ki doğmuş güzelim" notunu düştü.

Kenan Ece, Canan Ergüder'in fotoğrafını Instagram saydasında paylaşıp altına "İyi ki doğmuş güzelim" notunu düştü.

Canan Ergüder ise kutlama fotoğrafını "En başta aileme ve sonra doğumgünümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğniz için gönülden teşekkür ederim" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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