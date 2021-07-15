KENAN DOĞULU MASLAK'TA KONSER VERDİ
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KENAN DOĞULU MASLAK'TA KONSER VERDİ

KENAN DOĞULU MASLAK'TA KONSER VERDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞARKICI Kenan Doğulu, Maslak'ta konser verdi.

ŞARKICI Kenan Doğulu, Maslak'ta konser verdi.  Sevilen şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu'ya konsere gelenler de eşlik etti. 

Şarkıcı Kenan Doğulu, dün gece Maslak'ta açık havada bulunan bir mekanda konser verdi. Doğulu, konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanlar Doğulu'nun tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Oyuncu Seda Bakan da Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında yer aldı.  Seda Bakan, Kenan Doğulu'nun konserine geldiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Bakan, "Ben her zaman Kenan Doğulu'nun konserine gelmeyi çok istemiştim ama bir türlü kısmet olmamıştı." dedi. Geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrası hala koku alamadığını söyleyen Bakan, Emir Ersoy'la çok güzel bir şarkı yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Çok güzel bir şarkı yaptık. Sezen Aksu'nun eski şarkılarının Latin versiyonlarını yaptık. Çok güzeldi, çok keyifliydi."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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