Kenan Doğulu kimdir? Kenan Doğulu kaç yaşında? Kenan Doğulu şarkıları
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Kenan Doğulu kimdir? Kenan Doğulu kaç yaşında? Kenan Doğulu şarkıları

28.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:04
Kenan Doğulu kimdir? Kenan Doğulu kaç yaşında? Kenan Doğulu şarkıları

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden ve güçlü seslerinden olan Kenan Doğulu, kimdir? Kenan Doğulu kaç yaşında? Kenan Doğulu'nun eşi kimdir? Kenan Doğulu'nun kardeşleri kimler?

Türk müziğinin beğenilen isimlerinden olan Kenan Doğulu hakkında merak edilenler haberimizde.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Cihan Doğulu (31 Mayıs 1974; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı.

Kenan Cihan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

Aslen Gaziantepli'dir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle girdi.

Altı sene piyano bölümünde eğitim aldı, hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öğrenimini de sürdürdü.

Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamladı. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da "Communication" sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı.

Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.İlk albümünü 1993 yılında çıkaran ve iyi bir çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarı elde ederken çok sayıda ödülün de sahibi oldu.Çeşitli kurumların sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesidir.

Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı.

10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. 10. Yıl Marşı'nın bu düzenlemesinin de yer aldığı "Kenan Doğulu 3.5" adlı tekli, 1997 yılının nisan ayında piyasaya sunuldu.

Kenan Doğulu, 2012'den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir.23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift,29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

KENAN DOĞULU KAÇ YAŞINDA?

31 Mayıs 1974 doğan Kenan Doğulu, 46 yaşındadır.

KENAN DOĞULU ŞARKILARI

1993: Yaparım Bilirsin

1994: Sımsıkı Sıkı Sıkı

1996: Kenan Doğulu III

1997: Kenan Doğulu 3,5

1999: Ben Senin Herşeyinim

2001: Ex Aşkım

2002: Kenan Doğulu 5,5

2003: Demedi Deme

2004: Kenan Doğulu 6,5

2006: Festival

2007: Kenan Doğulu 7,5

2009: Patron

2012: Aşka Türlü Şeyler

2016: İhtimaller

KENAN DOĞULU'NUN EŞİ KİMDİR?

Kenan Doğulu, ünlü oyuncu Beren Saat ile evlidir.

KENAN DOĞULU'NUN KARDEŞLERİ KİMLER?

Ozan Doğulu

Canan Doğulu

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